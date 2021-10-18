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Set tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO yeni sezon fragmanı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Set tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO yeni sezon fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV'nin artık fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için artık heyecan dorukta. Dizinin hayranlarının merakla beklediği ilk paylaşım Oktay Kaynarca'dan geldi ve dizi ekibi sete çıktı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO yeni sezon fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO yeni sezon fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin her sezonu büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için artık nefesler tutuldu. Dizinin sevenleri, Mayıs'ta 6. sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO yeni sezon fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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