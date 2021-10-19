Hakan Altun’un konser için istediği ücret dudak uçuklattı!

Yılbaşı yaklaşırken ünlü sanatçıların konser programları belli olmaya başladı. İstanbul, İzmir, Antalya ve Kıbrıs başta olmak üzere birçok yerden teklif alan şarkıcıların çoğu, ücretlerini 250-500 bin lira arasında belirledi.

YENİ İSİM ARAYIŞINA GİRDİLER

Ancak bazı sanatçılar, fahiş fiyatlar isteyince ortalık karıştı. Ünlü şarkıcı Hakan Altun da yılbaşı gecesi için Kıbrıs'taki bir otelden teklif aldı.

Ancak Altun, 700 bin lira talep edince otel yetkilileri, bu ücreti abartılı bulup başka isim arayışına girdi.