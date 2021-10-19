Defne Samyeli ve Mustafa Sandal'ın 1 liralık tazminat davasında karar çıktı
Mustafa Sandal geçtiğimiz yıl çıkardığı 'Beni Ağlatma' adlı kitabında, bir dönem Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmış, ünlü sunucu kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle açtığı 1 liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme tazminat davasında kararını verdi.
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' isimli kitabında kendisi hakkında yazdıkları nedeniyle "basın yoluyla hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcıdan şikâyetçi olmuştu. Mustafa Sandal hakkında hazırlanan iddianamede savcılık üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen yargılamada söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle Mustafa Sandal'ın beraatına kararı verilmişti.
1 LİRALIK TAZMİNAT İSTEDİ
Defne Samyeli Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de başvurarak tazminat davası açtı. Mahkemeye sunduğu dilekçede, "Kitapta yer alan hayal ürünü, iftiraya varan yalan ifadeler sebebiyle Defne Samyeli kendisini haksız ve sansasyonel gündem içinde bulmuştur. Ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin ismini kullanarak kitabının reklamını yapmıştır. 1 lira manevi tazminat ödenmesini ve kitabın toplatılmasını talep ediyoruz" dedi.
'REKLAM İÇİN KULLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'
Mustafa Sandal avukatı Elif Özpağda aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde 1 liralık tazminat davasına karşı olarak, ''Mustafa Sandal müzik alanında söz yazarı, besteci ve yorumcudur. Albümleri toplamda 14 milyonun üzerinde satış yapmıştır. Mesleğinde başarılı bir sanatçıdır bu nedenle kitabının reklamı için Defne Samyeli'yi kullanması söz konusu değildir. Müvekkilimin buna ihtiyacı yoktur'' diyerek davanın reddini talep etti.
DEFNE SAMYELİ DAVAYI KAYBETTİ
Defne Samyeli'nin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mustafa Sandal'ın avukatı Elif Özpağda ile Samyeli'nin avukatı katıldı. Mahkeme taraflara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı. Mustafa Sandal'ın kitaptaki yazısının tazminat koşullarını oluşturmadığını belirten mahkeme, Defne Samyeli'nin 1 liralık tazminat davasının reddine karar verdi.
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