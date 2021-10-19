Defne Samyeli ve Mustafa Sandal’ın 1 liralık tazminat davasında karar çıktı

'REKLAM İÇİN KULLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Mustafa Sandal avukatı Elif Özpağda aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde 1 liralık tazminat davasına karşı olarak, ''Mustafa Sandal müzik alanında söz yazarı, besteci ve yorumcudur. Albümleri toplamda 14 milyonun üzerinde satış yapmıştır. Mesleğinde başarılı bir sanatçıdır bu nedenle kitabının reklamı için Defne Samyeli'yi kullanması söz konusu değildir. Müvekkilimin buna ihtiyacı yoktur'' diyerek davanın reddini talep etti.