19 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Erkan Özerman kimdir, kaç yaşında? Best Model Erkan Özerman biyografisi nasıl?

Erkan Özerman kimdir, kaç yaşında? Best Model Erkan Özerman biyografisi nasıl?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021
ABONE OL
Erkan Özerman kimdir, kaç yaşında? Best Model Erkan Özerman biyografisi nasıl?

Erkan Özerman kimdir, kaç yaşında? Erkan Özerman biyografisi nasıl? Best Model’da skandal kaldığı yerden devam ediyor. Best Model yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli Elmas Yıldız, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olmuş ve Erkan Özerman hakkında söyledikleriyle gündem olmuştu. Özerman’a eleştiriler peş peşe gelmeye başladı. Peki; Erkan Özerman kimdir?

Erkan Özerman kimdir, kaç yaşında? Best Model Erkan Özerman biyografisi nasıl? TV8 2. Sayfa ve Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz programlarında 34. Best Model of Turkey yarışmacıları Erkan Özerman hakkında şok eden iddialar ortaya attı. Bu gelişmelerin ardından Erkan Özerman kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

4 Kasım 1938 İstanbul doğumlu olan Erkan Özerman prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri olarak tanınıyor. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak biliniyor.

1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA