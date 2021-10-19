Erkan Özerman kimdir, kaç yaşında? Best Model Erkan Özerman biyografisi nasıl? TV8 2. Sayfa ve Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz programlarında 34. Best Model of Turkey yarışmacıları Erkan Özerman hakkında şok eden iddialar ortaya attı. Bu gelişmelerin ardından Erkan Özerman kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.