Ödül töreni yetkilileri ünlüleri kandırdı: İnandık kandırıldık

Ünlü isimler hayrete düştü. 8. Mood Ödül Töreni'nde büyük bir skandal yaşandı. 21 Eylül tarihinde gerçekleşen geceyi organize eden Burak Akan, törende Umudum Olur musun? isimli derneğe bağış yapılacağını belirtti. Ünlüler, geceye eserleriyle ve katılımlarıyla destek sağladı. Arzum Onan'ın bir heykelinin 100 bin liraya, Nurgül Yeşilçay'ın resminin de 50 bin liraya satıldığı açıklandı.



'OLANLARA ÇOK ÜZÜLDÜM'

Yapılan bağışlar derneğe ulaşmadı. Törenin ardından geceyi düzenleyenler sus pus oldu. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak sahneye çıkan Azra Akın, "İnandık ve kandırıldık, çok üzgünüm" derken, diğer sunucu Mustafa Üstündağ ise "Destek olmak için geceye katıldım. Olanlara çok üzüldüm" dedi. Dernek tarafından yasal sürecin başlatıldığı açıklandı.

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