18 Ekim Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni sunucu kimdir? 18 Ekim Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, gelinlerin en iyi yemeği yapmaya çalıştığı, kaynanaların ise puanlama yaptığı yarışma programında sunucu değişikliğine gidildi. Sezona sunucu olarak başlayan Demet Akalın programdan ayrıldı. Akalın’ın ayrılmasıyla birlikte Gelinim Mutfakta sunucusu kim sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte; 18 Ekim Gelinim Mutfakta sunucusu hakkında merak edilen bilgiler!
18 Ekim Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim? Gündüz kuşağında Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu değişikliği yaşandı. Demet Akalın'ın programdan ayrılmasıyla yeni bölümler başka bir sunucuyla devam edilecek. Kanal D'den yapılan açıklamaya göre, programda her hafta yeni bir sunucu olacak. Peki; 18 Ekim Gelinim Mutfakta sunucusu kim?
18 EKİM GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?
Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Demet Akalın'ın yerine Songül Karlı geldi.
Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın ilk sunucusu Fatih Ürek'in yerine bir dönem çok yakın dostu olan Demet Akalın gelmişti. Ancak Demet Akalın Gelinim Mutfakta'ın yoğun temposu nedeniyle programı bıraktı.
Akalın programı bırakırken yerine Gülben Ergen ve Songül Karlı'yı önermişti. Akalın'ın yerine Songül Karlı'nın geldiği yeni fragmanda ortaya çıktı. Karlı gelen tebrik mesajlarına sosyal medyadan teşekkür etti.
FORMAT DEĞİŞTİRDİ
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, programı bırakırken yerine Gülben Ergen ve Songül Karlı'yı önermişti. Ancak program, format değişikliğine gitti.
Önümüzdeki haftadan itibaren Gelinim Mutfakta, her hafta farklı bir ünlü ismin sunumuyla ekrana gelecek.
Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümlerinde yer alacak ünlü isimler ise şimdiden merak konusu oldu.
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- 18 Ekim Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kimdir?
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