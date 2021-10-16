Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözyaşları sel oldu...
Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Kardeşlerim yeni bölümüyle bu akşam izleyenlerin karşısına çıktı. Doruk'un yaşadığı kaza sonrasında Asiye cephesinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hal böyle olunca hayranları 25. bölüm fragmanını bekliyor. İşte, Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözyaşları sel oldu...
Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumartesi akşamlarının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kardeşlerim'de önemli gelişmeler yaşandı. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. İşte, Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir.
Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.
KARDEŞLERİM 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir. Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar. Orhan'ın tedavisinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Ömer'in eline geçen fırsatı değerlendirebilmesi için hem kendisi hem de abisi Kadir'in gece gündüz demeden çalışması gerekir.
Doruk, kendisine yardım etmek isteyen Kaan'ın asıl amacını öğrendiğinde çılgına döner ve hiç ummadığı bir sürprizle karşı karşıya kalır.
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