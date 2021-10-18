18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Serenay Sarıkaya'dan milyonluk yatırım! Tüm kazancıyla...

Serenay Sarıkaya'dan milyonluk yatırım! Tüm kazancıyla...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
ABONE OL
Serenay Sarıkaya’dan milyonluk yatırım! Tüm kazancıyla...

Uzun süredir herhangi bir dizi projesinde rol almayan Serenay Sarıkaya, yaptığı reklam anlaşmalarından servet kazandı. Sadece bir yıl içinde 12 milyon lira kazanan güzel oyuncu, kazancını gayrimenkule yatırdı. Beykoz’dan 7 milyon liraya villa aldı

Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Bvlgari'nin Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmuştu. Geçtiğimiz hafta da markanın daveti için İtalya'da olan Sarıkaya, yaptığı paylaşımlarla olay yaratmıştı.

Bvlgari ile anlaşmasından da küçük bir servet kazanan güzel oyuncu, en son bir bankanın reklam filminde oynamıştı. Serenay Sarıkaya, bu reklam karşılığında da 7 milyon lirayı cebine koymuş.

YATIRIMI SEVİYOR

Daha önce de Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından Mavi ile de anlaşması olan ve 3 milyon gibi bir rakam alan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını yatırıma çevirdi.

Takvim'in haberine göre, Beykoz'dan 7 milyon liralık bir villa alan güzel oyuncu, eve ufak bir tadilat yaptırıp kiraya verecekmiş. Yani anlayacağınız Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatıran sanatçılar arasında yerini aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA