Serenay Sarıkaya'dan milyonluk yatırım! Tüm kazancıyla...
Uzun süredir herhangi bir dizi projesinde rol almayan Serenay Sarıkaya, yaptığı reklam anlaşmalarından servet kazandı. Sadece bir yıl içinde 12 milyon lira kazanan güzel oyuncu, kazancını gayrimenkule yatırdı. Beykoz’dan 7 milyon liraya villa aldı
Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Bvlgari'nin Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmuştu. Geçtiğimiz hafta da markanın daveti için İtalya'da olan Sarıkaya, yaptığı paylaşımlarla olay yaratmıştı.
Bvlgari ile anlaşmasından da küçük bir servet kazanan güzel oyuncu, en son bir bankanın reklam filminde oynamıştı. Serenay Sarıkaya, bu reklam karşılığında da 7 milyon lirayı cebine koymuş.
YATIRIMI SEVİYOR
Daha önce de Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından Mavi ile de anlaşması olan ve 3 milyon gibi bir rakam alan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını yatırıma çevirdi.
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