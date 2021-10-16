Şarkılar Bizi Söyler Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında? Ayşe Dinçer kiminle evli, Instagram adresi nedir? İşte hayatı...
Şarkılar Bizi Söyler Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ankaralı Ayşe söylediği şarkıların yanı sıra katıldığı programlarla adını geniş bir kitleye duyurdu. Ankaralı Ayşe olarak da tanınan Ayşe Dinçer, Flash Tv ekranlarında Gönüllerin Ayşe adlı programın yanı sıra Vatan Tv ekranlarında da uzun süre program sunmuştu. İşte, Şarkılar Bizi Söyler Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında? Ayşe Dinçer kiminle evli, Instagram adresi nedir? İşte hayatı...
Şarkılar Bizi Söyler Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında? Ayşe Dinçer kiminle evli, Instagram adresi nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler'in konukları merak ediliyor. Konuklar arasında yer alan Ayşe Dinçer'in hayatı son saatlerde sosyal medyanın en merak edilen konusu oldu. İşte, Şarkılar Bizi Söyler Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında? Ayşe Dinçer kiminle evli, Instagram adresi nedir? İşte hayatı...
ANKARALI AYŞE KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?
Ayşe Dinçer, 1977 yılında dünyaya geldi. Sanatçı Ayşe Dinçer, müzik severler tarafından Ankaralı Ayşe olarak tanınmaktadır. Başarılı sanatçı bir röportaj'da aslen Mersin'li olduğunu, ancak Ankara'da doyduğunu belirtmiştir. Artık Ankara'lıyım diyerek bu konuya açıklık getirmiştir.
Aylin Dinçer'de kendisi gibi sanat dünyasının sevilen seslerinden birisidir. Mersin Gazi Lisesinde eğitim görürken, Liseler arası ses yarışmasında 1. olmuştur. Çocukluk dönemi yokluk içinde geçmiş, o dönemlerde Mersin'de düğünlerde sahne almış para kazanmış ve aile geçimine katkı sağlamıştır.
En büyük hayallerinden birisi Belkıs Akkale ile tanışmaktı. 1996 senesinde ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmiştir.
2002 yılında Mersin'den Ankara'ya yerleşmiş, 6 yıl Ankara'da yaşamış, Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul serüveni başlamıştır. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konserlere imzasını atmıştır.
Aslen Mersinli olan Ayşe Dinçer Emre Ergen ile evli. Ayşe Dinçer'in konser işlerini de eşi Emre Ergen yapmaktadır.
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