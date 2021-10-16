Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan nereli, Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ömer Faruk Bostan son dönemin Ankara havalarını yorumlayan genç isimleri arasında yer alıyor. İşte, Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan nereli, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?

Müzisyen ve Şarkıcı olan Ömer Faruk Bostan 1984 yılında Ankara Sincan'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine Ankara'da başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda sıkça şarkılar seslendirdi. Müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda Müzik Öğretmeni kendisini destekleyerek çeşitli müzik aletlerini çalmaya başladı.