Bir Zamanlar Kıbrıs’ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu? İşte sebebi...

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen dizi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın isim değişikliğinin neden hayranları tarafından merak ediliyor. Diğer yandan hayranları diziye katılacak yeni isimleri merak ediyor. İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti?

BİR ZAMANLAR KIBRIS'IN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

TRT 1'in merakla takip edilen dönem dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezondaki ismi, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' oldu. ''Kıbrıs Zafere Doğru'' ismiyle izleyici ile buluşan dizi, yeni sezonda Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'ni ekranlara getirecek.