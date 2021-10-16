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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu? İşte sebebi...

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Giriş Tarihi: 16.10.2021
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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu? İşte sebebi...

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezonun en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs'ın adı yeni sezonda değişime uğradı. Dizinin hayranları neden değişikliğe gidildiğini merak ediyor. İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu? İşte sebebi...

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen dizi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın isim değişikliğinin neden hayranları tarafından merak ediliyor. Diğer yandan hayranları diziye katılacak yeni isimleri merak ediyor. İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti?

BİR ZAMANLAR KIBRIS'IN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

TRT 1'in merakla takip edilen dönem dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezondaki ismi, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' oldu. ''Kıbrıs Zafere Doğru'' ismiyle izleyici ile buluşan dizi, yeni sezonda Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'ni ekranlara getirecek.

"KIBRIS ZAFERE DOĞRU" KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Kıbrıs Zafere Doğru'nun, ikinci sezonunda kadroda pek çok yeni oyuncu yer alacak.

Merakla beklenen dizinin kadrosuna genç oyuncu Mehmet Aykaç ''Erdil'', Tekin Temel ''Ali Rıza Vuruşkan'', Musab Ekici ''Kurtcebe'' ve Metin Büktel ise ''Gazeteci'' rolüyle dahil oldu.

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