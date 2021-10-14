Ebru Şallı Uğur Akkuş’u ele verdi: ’Köprüyü geçene kadardı...’

Sağlıklı yaşam etkinliğine katılan Ebru Şallı, açıklamalarıyla güldürdü.

"UĞUR DA YAN ÇİZDİ"

Ünlü sunucu, "Erkeklere ne zaman pilates yaptırsam hepsi yan çiziyor. Uğur da yan çizdi. Evlenene kadar pilates yaptı. 'Köprüyü geçene kadardı' dedi. Şimdi sadece yürüyüş yapıyor" diye konuştu.

"TUVALETE GİDEN GERİ GELMEDİ HEPSİ KAÇTI"

Şallı, "Bir keresinde pilates dersimde bütün erkekler tuvalete gitti. Giden geri gelmedi hepsi kaçtı" diyerek güldürdü.