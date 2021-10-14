Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman çıkacak?
Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman çıkacak? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un birlikte oynayacağının iddia edildiği Kral Kaybederse konusu merak ediliyor. Eğer ikili yeniden buluşursa, Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 11 yıl sonra bir araya gelmiş olacak. Peki; Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman çıkacak?
Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman çıkacak? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 11 yıl aradan sonra yeniden ekranlarda buluşacağı iddia edildi. Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda başta olmak üzere pek çok kitabı televizyona uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabının dizi olacağı iddia edildi. Peki; Kral Kaybederse konusu nedir?
KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?
Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor.
Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.
Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var. Ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.
KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 11 yıl sonra "Kral Kaybederse" isimli dizi projesi için bir araya geleceği iddia edildi.
Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 11 yıl sonra yeniden buluşuyor.
Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda başta olmak üzere pek çok kitabı televizyona uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun, Kral Kaybederse kitabı dizi oluyor.
Yıllar sonra ilk kez beraber aynı projede yer alacak ikilinin, Kaybederse dizisinde hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli değil.
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