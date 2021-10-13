Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı: Suyu ısınmaya başladı, kurt dişini gösteriyor! Obada ayrılık hezeyanı...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam nefes kesen yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Orhan'ın doğumu sonrasında obada bayram havası eserken, Osman Bey'in düşmanları yeni planlarını devreye sokuyor. Son bölümde; Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti. Yeni bölümün ardından izleyenler fragman araştırmasına başladı.
Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Osman Bey düşmanlarına karşı savaşını sürdürüyor. Orhan'ın doğuşu ise Osman Bey'i ve oba halkını çok mutlu ediyor. Son bölümde; Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde detayları haberimizde bulabilirsiniz...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır.
Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.
Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar.
Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.
Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.
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