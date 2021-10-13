Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı: Suyu ısınmaya başladı, kurt dişini gösteriyor! Obada ayrılık hezeyanı...

Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Osman Bey düşmanlarına karşı savaşını sürdürüyor. Orhan'ın doğuşu ise Osman Bey'i ve oba halkını çok mutlu ediyor. Son bölümde; Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde detayları haberimizde bulabilirsiniz...