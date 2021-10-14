Camdaki Kız Alp kimdir? Camdaki Kız Cana'nın eşi Alp'in gerçek adı ne, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Alp karakterine hayat veren Tolga Çıklaçiftçi'nin hayatı merak ediliyor. İşte, Camdaki Kız Alp kimdir? Camdaki Kız Cana'nın eşi Alp'in gerçek adı ne, kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi...

TOLGA ÇIKLAÇİFTÇİ KİMDİR?

Çıklaçiftçi, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve mezuniyetin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.