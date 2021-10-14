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Haberler Magazin Haberleri Camdaki Kız Alp kimdir? Camdaki Kız Cana'nın eşi Alp'in gerçek adı ne, kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi...

Camdaki Kız Alp kimdir? Camdaki Kız Cana'nın eşi Alp'in gerçek adı ne, kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi...

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Giriş Tarihi: 14.10.2021
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Camdaki Kız Alp kimdir? Camdaki Kız Cana’nın eşi Alp’in gerçek adı ne, kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi’nin biyografisi...

Camdaki Kız Alp kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Camdaki Kız'da Alp karakterine hayat veren Tolga Çıklaçiftçi'nin hayatı merak ediliyor. Dizide Cana'nın eşini canlandıran isimin hayatı sosyal medyada gündem oldu. İşte, Camdaki Kız Alp kimdir? Camdaki Kız Cana'nın eşi Alp'in gerçek adı ne, kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi...

Camdaki Kız Alp kimdir? Camdaki Kız Cana'nın eşi Alp'in gerçek adı ne, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Alp karakterine hayat veren Tolga Çıklaçiftçi'nin hayatı merak ediliyor. İşte, Camdaki Kız Alp kimdir? Camdaki Kız Cana'nın eşi Alp'in gerçek adı ne, kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi...

TOLGA ÇIKLAÇİFTÇİ KİMDİR?

Çıklaçiftçi, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve mezuniyetin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

3MOTA – Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi, Oyunculuk Teknikleri, Kamera Önü Oyunculuk, Mahşer-i Cümbüş Tiyatro Topluluğu Doğaçlama Tiyatro'da eğitim aldı.

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