13 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2021
ABONE OL
Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de Nil karakterine hayat veren Nazlı Bulum'un hayatı araştırılıyor. Sadakatsiz Nil ve Selçuk genç oyuncular arasında dikkat çekmektedir. Genç oyuncu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sadakatsiz dizisinin genç oyuncuları Nazlı Bulum ve Tarık Emir Tekin'in hayatları merak ediliyor. Sadakatsiz her çarşamba 20'de ekrana gelmektedir. İşte, Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

SADAKATSİZ NİL (NAZLI BULUM) KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Sadakatsiz dizisinin Nil karakterine Nazlı Bulum hayat vermektedir. Oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist. 158 boyunda ve 48 kg'dır. 17 Temmuz 1992, İstanbul doğumlu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu. 2009 Yılında katıldığı Yeni Metin, Yeni Tiyatro projesinin Liseli Gençler Oyun Yazıyor! atelyesi kapsamında Kişi Çevrimdışı ve Plastik Sınır isimli iki kısa oyun yazdı. Uluslararası Leonardo Oyun Yazarlığı Müfredat ve Eğitimi Geliştirme Projesi'ne katıldı. 21.Saraybosna Film Festivali, Genç Yetenek Kampüsü'ne ve Berlinale (2017) Talent Campus'e seçildi ve oyunculuk stüdyolarına katıldı. Nazlı Bulum, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2013 yılından itibaren film ve dizi sektöründe oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist olarak yer almayı sürdürmektedir.

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Kral Lear / Oyuncu - 2018

Berlin Zamanı / Yönetmen Yardımcısı - 2017

Zakir / Oyuncu - 2017

Köprüden Görünüş / Catherine - 2015

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)

Birlikte Öleceğiz (Şahika, Sinema Filmi 2020)

Penny Bank (Selin, Sinema Filmi 2020)

Yarım Kalan Aşklar (TV Dizisi 2020)

Büyük İstanbul Depresyonu (Didem, Kısa Film 2020)

Günlerin Ardından (Elif, Kısa Film 2019)

Hilal, Feza and Other Planets (Hilal, Sinema Filmi 2019)

Bartu Ben (Gizmo, TV Dizisi 2018)

Cemre & Eda (Cemre, Kısa Film 2018)

Kaygı (Genç kadın, Sinema Filmi 2018)

Ground Level (Ayça, Kısa Film 2017)

Kar (Ebru, Sinema Filmi 2017)

Umuda Kelepçe Vurulmaz (Peri, TV Dizisi 2016-2017)

Mavi Dalga (Gül, Kısa Film 2013)

Çıplak Gerçek (Naime, TV Dizisi 2012)

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Kot Farkı (Kısa Film 2016)

Yapımcısı Olduğu Filmler:

Ground Level (Kısa Film 2017)

Ben Bir Slogan Buldum: Annem Benim Yanımda (Belgesel 2014)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA