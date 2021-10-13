Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sadakatsiz dizisinin genç oyuncuları Nazlı Bulum ve Tarık Emir Tekin'in hayatları merak ediliyor. Sadakatsiz her çarşamba 20'de ekrana gelmektedir. İşte, Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

SADAKATSİZ NİL (NAZLI BULUM) KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Sadakatsiz dizisinin Nil karakterine Nazlı Bulum hayat vermektedir. Oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist. 158 boyunda ve 48 kg'dır. 17 Temmuz 1992, İstanbul doğumlu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu. 2009 Yılında katıldığı Yeni Metin, Yeni Tiyatro projesinin Liseli Gençler Oyun Yazıyor! atelyesi kapsamında Kişi Çevrimdışı ve Plastik Sınır isimli iki kısa oyun yazdı. Uluslararası Leonardo Oyun Yazarlığı Müfredat ve Eğitimi Geliştirme Projesi'ne katıldı. 21.Saraybosna Film Festivali, Genç Yetenek Kampüsü'ne ve Berlinale (2017) Talent Campus'e seçildi ve oyunculuk stüdyolarına katıldı. Nazlı Bulum, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2013 yılından itibaren film ve dizi sektöründe oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist olarak yer almayı sürdürmektedir.