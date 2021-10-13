Emel Sayın’dan milyonluk anlaşma! 10 konserden servet kazanacak

Emel Sayın, pandemi dönemindeki uzun süren sessizliğini dün sonlandırdı.

10 KONSER İÇİN 5 MİLYON

Sahneye çıkma kararı alan Sayın, yurt dışı ve yurt içi toplam 10 konser için 5 milyon liraya imza attı.

Uzun zamandır hayatını kaleme alan Emel Sayın'ın kitabı da yakında raflardaki yerini alacak.