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Emel Sayın’dan milyonluk anlaşma! 10 konserden servet kazanacak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Emel Sayın’dan milyonluk anlaşma! 10 konserden servet kazanacak

Pandemi nedeniyle uzun süredir sahnelere çıkmayan Emel Sayın, yeni anlaşmaya imza attı. Yurt içi ve yurt dışında 10 konserlik anlaşma yapan Sayın, 5 milyon liraya imza attı.

Emel Sayın, pandemi dönemindeki uzun süren sessizliğini dün sonlandırdı.

10 KONSER İÇİN 5 MİLYON

Sahneye çıkma kararı alan Sayın, yurt dışı ve yurt içi toplam 10 konser için 5 milyon liraya imza attı.

Uzun zamandır hayatını kaleme alan Emel Sayın'ın kitabı da yakında raflardaki yerini alacak.

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