Emel Sayın’dan milyonluk anlaşma! 10 konserden servet kazanacak
Pandemi nedeniyle uzun süredir sahnelere çıkmayan Emel Sayın, yeni anlaşmaya imza attı. Yurt içi ve yurt dışında 10 konserlik anlaşma yapan Sayın, 5 milyon liraya imza attı.
Emel Sayın, pandemi dönemindeki uzun süren sessizliğini dün sonlandırdı.
10 KONSER İÇİN 5 MİLYON
Sahneye çıkma kararı alan Sayın, yurt dışı ve yurt içi toplam 10 konser için 5 milyon liraya imza attı.
Uzun zamandır hayatını kaleme alan Emel Sayın'ın kitabı da yakında raflardaki yerini alacak.