İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'dan komşusuna tehdit: "Kötü adamlara çattınız"

"ÖLDÜRMEK İÇİN BEKLİYORLAR"

Bir süre sonra başka bir komşu Şen Ailesi'ne giderek Derya Tuna'nın beklediğini söyledi. Aile, Tuna'nın evine gitti. Oyuncu, "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" diyerek Zübeyde Şen'in üzerine yürüdü.