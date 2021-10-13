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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'dan komşusuna tehdit: "Kötü adamlara çattınız"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.10.2021
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’dan komşusuna tehdit: Kötü adamlara çattınız

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, yüksek ses nedeniyle yeğenini uyaran üst komşusuna tehditler savurdu. Evine çağırdığı komşularını, “Kapıda adamlar aileni öldürmek için bekliyor” diyerek tehdit eden Tuna'nın karakola götürülüp ifadesi alındı.

İstanbul Sarıyer'de Zübeyde Şen, kaldığı sitede ünlü oyuncu Derya Tuna'nın yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu. Şen'in eşi de gecenin ilerleyen saatlerinde Tuna'nın yeğenini ve arkadaşlarını uyardı.

"ÖLDÜRMEK İÇİN BEKLİYORLAR"

Bir süre sonra başka bir komşu Şen Ailesi'ne giderek Derya Tuna'nın beklediğini söyledi. Aile, Tuna'nın evine gitti. Oyuncu, "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" diyerek Zübeyde Şen'in üzerine yürüdü.

KARAKOLDA İFADESİ ALINDI

Korkarak Derya Tuna'nın evinden ayrılan Şen, polisi arayarak yardım istedi. Şen'in şikayeti üzerine karakola götürülen Derya Tuna'nın ifadesi alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tuna, komşuyla sadece konuştuklarını tehdit veya hakaret içerikli bir söylemde bulunmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

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