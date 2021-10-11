Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık eşi kimdir, ne iş yapıyor?

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.

Oyuncu Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın nikah masasına oturdu. Aynı zamanda Zeynep Bastık'ın da menajerliğini yapan Tolga Akış, Zeynep Bastık'ı konserlerinde de yalnız bırakmıyor.