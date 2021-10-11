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Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık eşi kimdir, ne iş yapıyor?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021
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Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık eşi kimdir, ne iş yapıyor?

Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık eşi kimdir, ne iş yapıyor? Şarkıcı Zeynep Bastık ve Edis’in sosyal medyada gündem olan samimi danslarının ardından Zeynep Bastık’ın eşi merak konusu oldu. Görüntülerde Bastık’ın Edis’le son derece samimi bir şekilde dans ettiği anlar dikkat çekti. Peki; Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık eşi kimdir?

Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık eşi kimdir? Zeynep Bastık eşi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve Edis arasında samimi dans görüntüleri sık sık paylaşıldı. Bu görüntülerin ardından Zeynep Bastık'ın medeni durumu ve eşinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte; ünlü sanatçının eşi hakkında bilgiler!

ZEYNEP BASTIK EVLİ Mİ?

Zeynep Bastık uzun süredir sevgili olduğu Tolga Akış ile 2021 yılı Temmuz ayında evlendi. Çift, sade bir törenle Çeşme'de hayatlarını birleştirdi.

ZEYNEP BASTIK EŞİ KİMDİR?

Tolga Akış 1984 yılında Bursa'da doğdu. Üniversite için geldiği istanbul'da erken yaşta çalışmaya başladı. TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali'nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.

Oyuncu Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın nikah masasına oturdu. Aynı zamanda Zeynep Bastık'ın da menajerliğini yapan Tolga Akış, Zeynep Bastık'ı konserlerinde de yalnız bırakmıyor.

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