Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game 2. sezon olacak mı?

SQUID GAME DİZİSİ KARAKTERLERİ

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.



Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)