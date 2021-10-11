Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game 2. sezon olacak mı?
Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix’te yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında üne kavuşan Squid Game dizisinin 2. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin ilk sezonunda yaşananlar dünya çapında fenomene dönüşmüş durumda. Kore yapımı dizinin ilk sezonu 9 bölümden oluşmuştu. Olay yaratan dizinin ardından Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk’tan merakla beklenen yeni sezon açıklaması!
Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game 2. sezon açıklaması merakla bekleniyor. Popüler dijital yayın platformu Netflix'te son günlerde Squid Game isimli bir dizi listelerin zirvesine oturdu. Dünya çapında büyük bir kitleye ulaşan ve sosyal medyada fenomen haline gelen Squid Game'in ilk sezonunu izleyenler şimdiden ikinci sezonu beklemeye başladı. Peki; Squid Game 2. sezon olacak mı? Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?
SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk "Aynı şekilde ikinci sezon yapma fikri şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz net bir şey yok, ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.
Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-Hyuk, "Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman'e odaklanabileceğini belirtti.
SQUID GAME DİZİSİ KARAKTERLERİ
Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)
Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.
Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)
Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.
Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)
Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.
HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)
Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.
Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)
Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.
Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)
İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.
Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)
Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.
KONUSU
Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ₩ (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.
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