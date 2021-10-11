11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Dört gözle bekleniyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi...

Dört gözle bekleniyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021
ABONE OL
Dört gözle bekleniyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları diğer dizilerin yeni sezona başlamasının ardından yeni sezonu iple çekiliyor. Diğer yandan kadrodan ayrılacak ve katılacak isimler merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Ceren Benderlioğlu'nun paylaştığı dizide yeni sezonda yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezom tarihi merak ediliyor. Kanal ve yapımcılar tarafından yeni sezon tarihine yönelik açıklama gelmedi. EDHO 7. sezon tarihi belli olduğunda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

EDHO 7. SEZON NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA