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Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu? 11 Ekim Gelinim Mutfakta sunucu kim?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021
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Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu? 11 Ekim Gelinim Mutfakta sunucu kim?

Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu? 11 Ekim Gelinim Mutfakta sunucu kim? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, gelin ve kaynanaların altın kazanmak için kıyasıya yarış içerisine girdiği Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bu yılki sunucu Demet Akalın’ın programdan ayrıldığı geçtiğimiz hafta belli olmuştu. İşte; Gelinim Mutfakta sunucusu hakkında merak edilen bilgiler!

Gelinim Mutfakta sunucu kim? 11 Ekim Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu? Demet Akalın'ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programında değişiklik yaşanacak. Akalın'ın programdan ayrılacağı belli olduktan sonra Gelinim Mutfakta sunucu kim sorusuna yanıt aranıyor. Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCU KİM?

Programın yeni sunucusu henüz belli olmadı. 11 Ekim tarihli programın başında sunucu ismin belli olması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği kazanan gelin Aslıhan oldu. Sümeyye Demir ise yarışmaya veda eden isimdi.

DEMET AKALIN NEDEN AYRILDI?

Temmuz 2021'de Gelinim Mutfakta programının sunuculuğuna getirilen Demet Akalın, ayrlık iddialarını doğrularken, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam.

Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. Fatih bile geri alabilir" dedi.

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