Sibel Can makyajsız kamera karşısına geçti! Beğeni yağdı

ÖZGÜVEN KONUŞTU

İlk kez kamera karşısına makyajsız haliyle çıkan Sibel Can, "Kendimi olduğum gibi seviyorum. Sadelikteki zerafeti keşfettim. Tüm kadınlar da her haliyle güzel. Yeni şarkıma olan güvenimle özgüvenimi aynı klipte buluşturdum" dedi.