Sibel Can makyajsız kamera karşısına geçti! Beğeni yağdı
Sibel Can 'Adı Elveda Olsun' adlı şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Duru güzelliğini gözler önüne seren şarkıcı, makyajını sildiği sahnelerle büyük beğeni topladı. "Tüm kadınlar da her haliyle güzel" diye şarkıcı, sosyal medyada da desteklendi.
Sibel Can, 'Adı Elveda Olsun' adlı single çalışmasını kliplendirdi. Sanatçı, yeni kestirdiği saçları, sade ve şık Amor Gariboviç imzalı kostümleriyle yönetmen İrfan Yıldırım'ın kamerasının kamera karşısına geçti.
Sibel Can'ın makyajını sildiği sahneler ise büyük beğeni topladı.
ÖZGÜVEN KONUŞTU
İlk kez kamera karşısına makyajsız haliyle çıkan Sibel Can, "Kendimi olduğum gibi seviyorum. Sadelikteki zerafeti keşfettim. Tüm kadınlar da her haliyle güzel. Yeni şarkıma olan güvenimle özgüvenimi aynı klipte buluşturdum" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler olacak?
- İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir?
- Ahmet Gür kimdir? İş insanı Ahmet Gür ölüm sebebi nedir?
- Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!
- KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs başvuru dönemi başladı mı?
- Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!
- E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? İnternetten kimler isim değişikliği yapabilir?
- Formula 1 şifresiz mi şifreli mi? 2021 Türkiye GP Formula 1 F1 hangi kanalda?
- Formula 1 puan durumu güncel! 2021 Formula 1 Türkiye kim kazandı?
- S Sport şifresiz izleme yolları! 2021 S Sport frekans! S Sport şifresiz mi yayınlanıyor?
- Formula 1 canlı izleme yolları 2021! Türkiye GP Formula 1 F1 şifresiz canlı izleme ekranı!
- Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!