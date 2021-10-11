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Sibel Can makyajsız kamera karşısına geçti! Beğeni yağdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.10.2021
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Sibel Can makyajsız kamera karşısına geçti! Beğeni yağdı

Sibel Can 'Adı Elveda Olsun' adlı şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Duru güzelliğini gözler önüne seren şarkıcı, makyajını sildiği sahnelerle büyük beğeni topladı. "Tüm kadınlar da her haliyle güzel" diye şarkıcı, sosyal medyada da desteklendi.

Sibel Can, 'Adı Elveda Olsun' adlı single çalışmasını kliplendirdi. Sanatçı, yeni kestirdiği saçları, sade ve şık Amor Gariboviç imzalı kostümleriyle yönetmen İrfan Yıldırım'ın kamerasının kamera karşısına geçti.

Sibel Can'ın makyajını sildiği sahneler ise büyük beğeni topladı.

ÖZGÜVEN KONUŞTU

İlk kez kamera karşısına makyajsız haliyle çıkan Sibel Can, "Kendimi olduğum gibi seviyorum. Sadelikteki zerafeti keşfettim. Tüm kadınlar da her haliyle güzel. Yeni şarkıma olan güvenimle özgüvenimi aynı klipte buluşturdum" dedi.

Kamera karşısında doğal olmaktan çekinmeyen Sibel Can, sosyal medyada da birçok güzel yorumla desteklendi.

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