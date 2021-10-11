Seçil Gür’den Serdar Ortaç açıklaması! Yeniden...

Şarkıcı Seçil Gür, önceki gece Ulus Uluorta'da sahne aldı. Gür, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcıya Serdar Ortaç'ın söylediği "Annem esmerden şaşma derdi'' sözleri soruldu. Gür, "Ne bana ne eski eşine bir gönderme değil bu sözler. Üstüme alınmıyorum" dedi.

Serdar Ortaç'la duygusal anlamda yeniden bir ilişki yaşamalarının mümkün olmadığını belirten Gür, "Ancak müzikal bir çalışma olabilir. İş başka aşk başka" diye konuştu.