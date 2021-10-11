Bilge Öztürk kimdir, kaç yaşında? Bilge Öztürk sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir?

"HAYATIMDA YENİ BİRİ VAR"

43 yaşındaki Bilge Öztürk, aşk hayatı ile ilgili soruya; "Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım" diye cevap verdi.

Bilge Öztürk ardından fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğullarından Daren Gerede Erkaya (21) ile aşk yaşadığını itiraf etti.

Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında "Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" ifadelerini kullandı.