Bilge Öztürk kimdir, kaç yaşında? Bilge Öztürk sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir?
Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Bilge Öztürk’ün yeni sevgilisi gündem oldu. 43 yaşındaki Bilge Öztürk, aşk hayatı ile ilgili soruya açıklık getirdi ve sevgilisinin kim olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından Bilge Öztürk ve sevgilisi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki; Bilge Öztürk kimdir, kaç yaşında? Bilge Öztürk sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir?
Bilge Öztürk kimdir, kaç yaşında? Bilge Öztürk sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir? Ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı aşkla konuşulan Bilge Öztürk, yıllar sonra yeniden magazin dünyasına giriş yaptı. Öztürk aşk hayatıyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi ve sevgilisinin kim olduğunu açıkladı. Peki; Bilge Öztürk kimdir? Bilge Öztürk sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir?
"HAYATIMDA YENİ BİRİ VAR"
43 yaşındaki Bilge Öztürk, aşk hayatı ile ilgili soruya; "Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım" diye cevap verdi.
Bilge Öztürk ardından fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğullarından Daren Gerede Erkaya (21) ile aşk yaşadığını itiraf etti.
Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında "Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" ifadelerini kullandı.
BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?
Avukat ve milli sporcu. Elini attığı pek çok spor dalı var ancak asıl tutkusu kiteboard. 10 yıldır Akyaka'da yaşıyor ve açtığı "KiteMercedes By Bilge Öztürk" okuluyla çocukları ve gençleri bu spora teşvik ediyor. 1978 yılı İstanbul doğumlu Bilge Öztürk; spor geçmişinin yanı sıra Tarkan'la yaşadığı aşkla konuşulmuştu.
DAREN GEREDE ERKAYA KİMDİR?
Daren Gerede Erkaya, kariyeri ile merak ediliyor. Sosyetenin tanınmış isimlerinden Bennu Gerede'in modellik yapan oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York'ta dünyaya geldi.
Babası fotoğrafçı Koray Erkaya'dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz erkek kardeşi, 2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya adında bir erkek kardeşi vardır. Anne ve babası 2006 yılında ayrıldı. Annesi Bennu Gerede, Ahmet Ağaoğlu'yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007 yılında Kai Gerede Ağaoğlu adında kardeşi olmuştur.
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