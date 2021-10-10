EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler olacak?

EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon için geri sayım sürüyor. ATV ekranlarında izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleriyle bomba gibi geliyor. Peki; EDHO yeni sezon oyuncuları kimler? Dizinin yeni sezonuna 10'dan fazla oyuncu eklendiği belirtiliyor.