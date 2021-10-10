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EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler olacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.10.2021
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EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler olacak?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni ve sevilen dizisi EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler olacak? Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezona sürprizlerle geliyor. Dizinin yeni sezonunda birbirinden tecrübeli ekran yüzleri kadroya katılacak. Peki; EDHO yeni sezon oyuncuları kimler olacak? EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlıyor?

EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon için geri sayım sürüyor. ATV ekranlarında izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleriyle bomba gibi geliyor. Peki; EDHO yeni sezon oyuncuları kimler? Dizinin yeni sezonuna 10'dan fazla oyuncu eklendiği belirtiliyor.

EDHO 7. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1. sezon ilk bölümü 8 Eylül 2015 Salı

2. sezon ilk bölümü 20 Eylül 2016 Salı

3. sezon ilk bölümü 19 Eylül 2017 Salı

4. sezon ilk bölümü 25 Eylül 2018 Salı

5. sezon ilk bölümü 24 Eylül 2019 Salı

6. sezon ilk bölümü 6 Ekim 2020 Salı

7. sezon ilk bölümü Ekim 2021

EDHO 7. SEZON OYUNCULARI KİMLERDİR?

Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; diziye katılan oyuncuların arasında Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi isimler yer alıyor.

Ali Eyüboğlu yazısında diziye yeni katılan oyuncuların karakterleri hakkında da detayları paylaştı.

Tardu Flordun: Tufan'ın yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi
Ragıp Savaş: Emine ve Tipi'nin yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi
Burcu Binici: Emine'yle Tipi'nin yeğeni
Hazım Körmükçü: İdris Reis'in yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi
Nurseli İdiz: 'Dişi İplikçi' Madam


Anna Yosi Mizrahi: Madam Anna'nın avukatı
'Masa'nın yeni üyesi Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa
'Masa'nın yeni üyesi Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu
Levent Ülgen: Hızır'ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası
Servet Pandur: Hızır'ın kuzeni
Eren Vurdem: Hızır'ın kuzeninin oğlu
Alara Turan: Hızır'ın kuzeninin kızı

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