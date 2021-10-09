Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Dengeler baştan sona değişiyor! Derin artık onu tanıyor...
Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de beklenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz yeni bölümde; Derin’in, Asya’nın hayatını kurtardığı Aras’ı tanıdığı ortaya çıkıyor. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte, Sadakatsiz 34. son bölüm fragmanı...
Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Dengeler baştan sona değişiyor. Derin artık onu tanıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de yaşanan gelişmeler izleyenler tarafından heyecanla takip ediliyor. Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı...
Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. Diğer taraftan Derin de takiptedir. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Derin'in bildiği gerçek ne?
Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in paylaştığı Sadakatsiz son bölümde; Asya, gizemli adamın hafızasının geri gelmesi için elinden geleni yapıyor.
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.
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- Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Dengeler baştan sona değişiyor! Derin artık onu tanıyor...
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