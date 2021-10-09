Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Dengeler baştan sona değişiyor. Derin artık onu tanıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de yaşanan gelişmeler izleyenler tarafından heyecanla takip ediliyor. Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. Diğer taraftan Derin de takiptedir. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Derin'in bildiği gerçek ne?