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Zeynep Avcı kimdir? Zeynep Avcı, Tan Taşçı'nın Yalan" şarkısıyla O Ses Almanya'da gündem oldu!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2021
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Zeynep Avcı kimdir? Zeynep Avcı, Tan Taşçı’nın Yalan şarkısıyla O Ses Almanya’da gündem oldu!

Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye'nin Almanya'da yayınlanan versiyonu "Voice of Germany" adlı yarışmada Türk rüzgarı esti. Türk kökenli Zeynep Avcı, sanatçı Tan Taşçı'ya ait olan ve Türkçe seslendirdiği "Yalan" adlı şarkıyla geceye damgasını vurdu. Sesiyle tüyleri diken diken eden Zeynep Avcı ayakta alkışlandı. Sarah O'Connor ve diğer jüri üyelerinin ekibinde görmek istediği Avcı, Johannes'i seçti. Peki, Zeynep Avcı kimdir? İşte Zeynep Avcı hakkında merak edilenler...

Zeynep Avcı kimdir? O Ses Almanya (Voice of Germany) yarışmasına katılan Türk kökenli Zeynep Avcı, Türkçe seslendirdiği Tan Tançı'nın "Yalan" adlı şarkıyla geceye damgasını vurdu. Avcı, şarkı söylemeye başlamasıyla stüdyoda alkış yağmuruna tutuldu. Jüri üyeleri ve seyirciler Avcı'yı ayakta alkışladı. Büyük beğeni toplayan Zeynep Avcı'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Zeynep Avcı kimdir? İşte haberin detayları...

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Voice of Germany yarışmasına damga vuran Zeynep Avcı, 1983 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Almanya'nın Berlin kentinde büyüyen Avcı, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını dile getirdi.

Yaklaşık 20 yıldır sahnelerde olan Zeynep Avcı, çok iyi derecede Almanca ve Türkçe biliyor. "Beatztanbul" adlı orkestrasıyla tanınan Avcı, iki çocuk annesidir.

Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce "Türkiye'de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

Alman jürisi, "Tek kelimesini bile anlamadık ama tüylerimiz diken diken oldu. Bu ne kadar güzel bir ses ve ne güzel bir yorum" diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

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