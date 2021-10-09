Banu Parlak öldü mü? Saldırıya uğradı, açıklama geldi! Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Banu Parlak öldü mü? Bir zamanlar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla popüler olan Banu Parlak, iş yeri çıkışı bir saldırıya uğradı. Banu Parlak'ın Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Parlak'ın saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Banu Parlak öldü mü? Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

BANU PARLAK ÖLDÜ MÜ?

Fenomen Banu Parlak'ın saldırıya uğradığı gerçek, öldüğü haberleri ise asılsızdır. İş yerinden çıktıktan sonra saldırıya uğrayan Banu Parlak'ın telefonu saldırganlar talafından alındı. Fenomen, saldırganların kim oldukları konusunda hiçbir bilgisi olmadığını belirterek, telefonunun saldırganlarda olduğunu ve sürekli giriş-çıkış yaptıkları için saçma sapan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.