Banu Parlak öldü mü? Saldırıya uğradı, açıklama geldi! Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Banu Parlak öldü mü, kimdir? Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Fenomen Parlak'ın Instagram hesabından yapılan "Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" açıklaması kafalarda soru işareti yarattı. Söz konusu paylaşımın ardından resmi açıklama geldi. Peki, saldırıya uğrayan Banu Parlak öldü mü? Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...
Banu Parlak öldü mü? Bir zamanlar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla popüler olan Banu Parlak, iş yeri çıkışı bir saldırıya uğradı. Banu Parlak'ın Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Parlak'ın saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Banu Parlak öldü mü? Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...
BANU PARLAK ÖLDÜ MÜ?
Fenomen Banu Parlak'ın saldırıya uğradığı gerçek, öldüğü haberleri ise asılsızdır. İş yerinden çıktıktan sonra saldırıya uğrayan Banu Parlak'ın telefonu saldırganlar talafından alındı. Fenomen, saldırganların kim oldukları konusunda hiçbir bilgisi olmadığını belirterek, telefonunun saldırganlarda olduğunu ve sürekli giriş-çıkış yaptıkları için saçma sapan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Hesabından yapılan ölüm paylaşımından sonra ağladığı bir videoyu paylaşan Parlak, "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok. Gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.
BANU PARLAK KİMDİR?
Banu Parlak 1987 yılında dünyaya gözlerini açtı. Aslen Kastamonulu olan Parlak, sosyal medya uygulaması Instagram'da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olmuştur. Daha sonra "Narin Yarim" adlı single çalışmasıyla müzik kariyerine adım attı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Banu Parlak öldü mü? Saldırıya uğradı, açıklama geldi! Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Deontay Wilder - Tyson Fury maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
- Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...
- 9 Ekim Doge festivali saat kaçta? Dogepalooza Dogecoin festivali ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- 9 Ekim Milli Piyango sonuçları sorgulama: 2021 MPİ Milli Piyango çekiliş sonucu kazandıran numaralar hangileri?
- AÖF'ten son dakika açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
- Zeynep Avcı kimdir? Zeynep Avcı, Tan Taşçı'nın Yalan" şarkısıyla O Ses Almanya'da gündem oldu!
- MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir?
- Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...
- 9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Gözler ÖSYM'de! DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek yerleştirme taban puanlar ve boş kontenjanlar belli oldu mu?
- Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?