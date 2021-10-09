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Banu Parlak öldü mü? Saldırıya uğradı, açıklama geldi! Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2021
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Banu Parlak öldü mü? Saldırıya uğradı, açıklama geldi! Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Banu Parlak öldü mü, kimdir? Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Fenomen Parlak'ın Instagram hesabından yapılan "Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" açıklaması kafalarda soru işareti yarattı. Söz konusu paylaşımın ardından resmi açıklama geldi. Peki, saldırıya uğrayan Banu Parlak öldü mü? Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...

Banu Parlak öldü mü? Bir zamanlar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla popüler olan Banu Parlak, iş yeri çıkışı bir saldırıya uğradı. Banu Parlak'ın Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Parlak'ın saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Banu Parlak öldü mü? Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

BANU PARLAK ÖLDÜ MÜ?

Fenomen Banu Parlak'ın saldırıya uğradığı gerçek, öldüğü haberleri ise asılsızdır. İş yerinden çıktıktan sonra saldırıya uğrayan Banu Parlak'ın telefonu saldırganlar talafından alındı. Fenomen, saldırganların kim oldukları konusunda hiçbir bilgisi olmadığını belirterek, telefonunun saldırganlarda olduğunu ve sürekli giriş-çıkış yaptıkları için saçma sapan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Hesabından yapılan ölüm paylaşımından sonra ağladığı bir videoyu paylaşan Parlak, "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok. Gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.

BANU PARLAK KİMDİR?

Banu Parlak 1987 yılında dünyaya gözlerini açtı. Aslen Kastamonulu olan Parlak, sosyal medya uygulaması Instagram'da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olmuştur. Daha sonra "Narin Yarim" adlı single çalışmasıyla müzik kariyerine adım attı.

2017 yılında Okan Öztürk ile evlenen ancak evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak, bir kız çocuğu annesidir.

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