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‘Destan’ın afişi yayınlandı! Birçok ülkeden mesaj yağdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.10.2021
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‘Destan’ın afişi yayınlandı! Birçok ülkeden mesaj yağdı

Sezonun en iddialı dizisi ‘Destan’ın afişi yayınlandı. Atv’de yayınlanacak yapım büyük merak uyandırdı. Dünyanın birçok ülkesinden “Heyecanla bekliyoruz” mesajları yayınlandı.

Hazırlık süreci bir yıl süren; hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yapımlarından olacak Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin afişi yayınlandı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan'ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Merakla beklenen 'Destan'ın afişinde dizinin oyuncuları Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Edip Tepeli, Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç yer aldı. Sosyal medyada dünyanın birçok ülkesinden "Heyecanla Destan'ı bekliyoruz" mesajları atılırken; milyonlar sabırsızlıkla 'Destan'ı beklemeye başladı.

Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Ebru Şahin, dizide Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız rolünde.

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