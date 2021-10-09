Squid Game 2. Sezon gelecek mi, ne zaman çıkacak? Squid Game 2. Sezon ne zaman gelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her kesimden 456 kişilik bir grupun bir çocuk oyununu oynamaya davet edilmesiyle başlayan yapım Squid Game 2. Sezon bölümleri son günlerde dizinin izleyenlerinin gündemine geliyor. Heyecanla beklenen dizinin yeni sezon tarihi iple çekiliyor. İşte, Squid Game 2. Sezon gelecek mi, ne zaman çıkacak?

SQUİD GAME 2. SEZON GELECEK Mİ?

Tek başına bir diziyi yazmak yönetmek ve yapımcılığını üstlenmenin büyük bir iş olduğunu vurgulayan Dong-hyuk "Aynı şeyi ikinci sezon için yapmayı düşündüğümde şahsen biraz endişeleniyorum. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum" diyor.

Squid Game 2. Sezon bölümlerinin geleceği sinyallari verilse de kesin bir bilgi bulunmuyor.