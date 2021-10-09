Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye Hadise neden yok, geri dönecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'de ayrılık yaşandı. Uzun süredir jüri koltuğunda oturan Hadise yeni sezonda olmayacak. İşte, Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye Hadise neden yok, geri dönecek mi?

ACUN ILICALI HADİSE'NİN NEDEN O SES'TE YER ALMADIĞINI AÇIKLADI

"O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı. Biz onu Hülya'da denedik çünkü. O Ses Türkiye'de de Hülya vardı. Yetenek Sizsiniz'de de... Biz mutlu olmadık. O yüzden Hadise 'O Ses Rap'te." İfadelerini kullanmıştı.