Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye Hadise neden yok, geri dönecek mi?
Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bütün sezonlarda yer alan Hadise'nin yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyordu. Programın başlamasının ardından sorunun cevabı yanıt buldu. İşte, Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye Hadise neden yok, geri dönecek mi?
Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye Hadise neden yok, geri dönecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'de ayrılık yaşandı. Uzun süredir jüri koltuğunda oturan Hadise yeni sezonda olmayacak. İşte, Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye Hadise neden yok, geri dönecek mi?
ACUN ILICALI HADİSE'NİN NEDEN O SES'TE YER ALMADIĞINI AÇIKLADI
"O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı. Biz onu Hülya'da denedik çünkü. O Ses Türkiye'de de Hülya vardı. Yetenek Sizsiniz'de de... Biz mutlu olmadık. O yüzden Hadise 'O Ses Rap'te." İfadelerini kullanmıştı.
O Ses Türkiye jüri üyesinin eğlenceli bir karakter olmasına önem verdiklerini belirten Ilıcalı, "O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum." Açıklamasında bulunmuştu.
HADİSE KİMDİR?
Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü. 2003 yılında Belçika'da Idool 2003 adlı yarışmaya katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi aldı ve hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.
2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Aynı yıl içerisinde Serdar Ortaç'ın 2008 yazında piyasaya çıkan Nefes albümünde yer alan "Düşman" adlı şarkıda Ortaç'la düet yaptı. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Bu yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye albümünü satışa sundu.
Christina Aguilera, Brandy ve Beyoncé gibi isimleri örnek aldığını belirten Hadise, müziğinde etkilendiği sanatçılar arasında Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton, Jamiroquai ve U2'yu saymaktadır. Şarkılarında klasik müzik, rock, soul ve dünya müziklerini harmanlamaya çalıştığını belirtmektedir. Hadise Açıkgöz'ün ana dili Türkçe'nin yanı sıra iyi derecede Felemenkçe, Fransızca, Almanca, ve İngilizce bilmektedir. Belçika'nın Hasselt şehrinde pazarlama üzerine lisans yapan Hadise, tüm boş zamanlarını müziğe ayırdığını ve genellikle söz yazıp beste yaptığını beyan etmektedir. Acun Medya'nın projesi ile 2011-2013 Ekim ayından itibaren Show TV'de yayımlanan, ardından sırasıyla Star TV ve tv8'e geçen ses yarışması O Ses Türkiye'nin jüriliğini yapmaya devam etmektedir.
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