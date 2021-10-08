Mustafa Aşur ile eşi Işık Keçeci Aşur çiftine mal kaçırma davası! Başları derde girdi
Lübnan asıllı iş insan Mustafa Aşur ile eşi Işıl Keçeci Aşur, mal kaçırma iddiasıyla mahkemelik oldu. Bankaya borçlarını ödemeyince Sarıyer’deki evleri haczedilen çift, satılmamak üzere kendilerine teslim edilen malları kaçırınca başları derde girdi. Karı-koca, ikişer yıl hapis istemiyle yargılanacak.
Lübnan asıllı Mustafa Aşur ile eşi Işık Keçeci Aşur, bankaya borçlarını ödemeyince Sarıyer'deki evleri haczedilmişti. Çift, satılmamak üzere kendilerine teslim edilen malları kaçırınca başları derde girdi. Karı-koca, ikişer yıl hapis istemiyle yargılanacak.
Caffe Nero'yu Türkiye'ye getiren, dört yıl önce de İngiliz ortaklarına devreden Işık Keçeci Aşur ile eşi Mustafa Aşur'a şok dava! Aşur çifti, bankaya olan kredi borcunu ödemeyince icralık olmuş, bankanın avukatları çiftin Sarıyer'de bulunan ikametlerine giderek haciz işleminde bulunmuştu.
EMANET EDİLMİŞTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan haciz sırasında banka tarafından el konulan menkul mallar yine Aşur çiftine satılmamak üzere emanet edilmişti.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
Ancak Aşur çifti, borçlarını yine ödeyemeyince banka yetkilileri, haczedilen malların satışı için geldiklerinde malların yerinde olmadığını tespit etti.
2 YILA KADAR HAPİS
Savcılık, Mustafa Aşur ve Işık Keçeci Aşur hakkında 'muhafaza görevini kötüye kullanma' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Aşur çifti, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma mesajları anlamlı güzel 8 Ekim! Dualı resimli Cuma mesajları sözleri! Kısa uzun Cuma sözleri…
- POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Belçika Fransa maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı nasıl izlenir?
- Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!
- 140-150-160-170 puanla YKS 2. ek tercih başladı mı? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…
- Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları nelerdir? Rebiülevvel ayı fazileti! Rebiülevvel ayında neler yapılır?
- Başkan Erdoğan tarih verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Rebiülevvel ayı mesajları sözleri! En güzel anlamlı dualı Rebiülevvel ayı mesajları resimli sözleri!
- Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!
- Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?
- 140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?