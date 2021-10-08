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Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2021
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Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu? Her hafta merakla takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da sürpriz gelişme yaşandı. Programda sunuculuk yapan Demet Akalın’ın yarışmadan ayrıldığı açıklandı. Peki; Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?

Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu? Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Programda yeni sezon sunucusu olan Demet Akalın'ın yarışmadan ayrıldığı öğrenildi. Gelin ve kaynanaların kıyasıya çekiştiği programda yaşanan gelişmenin ardından Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu? sorularına cevap aranıyor.

GELİNİM MUTFAKTA DEMET AKALIN NEDEN AYRILDI?

Fatih Ürek 2. Sayfa programına katıldı ve eski dostu Demet Akalın ile ilgili bombayı patlattı. Ürek, Akalın'ın yarışmanın sunuculuğundan ayrıldığını açıkladı.

Bunun üzerine telefonla yayına bağlanan Demet Akalın, şunları söyledi: "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek Ürek'e tepki gösterdi. Yarışmadan ayrıldığını doğrulayan şarkıcı, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim."

"Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın."Yarışmayı yeniden sunmayacağını belirten Ürek ise "Allah korusun" diyerek karşılık verdi.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta sunucusunun kim olduğu ise açıklanmadı.

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