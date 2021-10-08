Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?

Bunun üzerine telefonla yayına bağlanan Demet Akalın, şunları söyledi: "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek Ürek'e tepki gösterdi. Yarışmadan ayrıldığını doğrulayan şarkıcı, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim."

"Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın."Yarışmayı yeniden sunmayacağını belirten Ürek ise "Allah korusun" diyerek karşılık verdi.