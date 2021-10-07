Ece Sükan'ın olaylı gecesi! Ehliyetine el konuldu
Ünlü isimler, önceki gece Bebek Lucca'da yapılan partiye katıldı. Mekan çıkışında oldukça keyifli görülen Ece Sükan'ın gecesi ise olaylı bitti. Eğlence dönüşü polis çevirmesine takıan ve alkolmetreye üflemek istemeyen Sükan’ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Geç saatlere kadar eğlenen ünlü isimler, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı. Oyuncu Yasemin Allen ve stil danışmanı Ece Sükan da eğlenen ünlü isimler arasındaydı. Oldukça neşeli görünen Sükan'ın güzel başlayan gecesi kötü bitti. Partiden sonra aracına binerek mekandan ayılan Ece Sükan, Etiler'de polis kontrolüne takıldı.
EHLİYETİ GİTTİ
Alkollü olduğu görülen ünlü stil danışmanı, gazetecileri görünce polislere üflememek için direndi. Uzun uğraşlara rağmen alkolmetreye üflemeyen Sükan'ın ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu. Polislerin uyarısıyla aracından inen ünlü güzel, bir arkadaşını arayarak vale yardımı istedi. Daha sonra Bebek'ten Etiler'e gelen vale aracın direksiyonuna geçerek Sükan'ı evine bıraktı.
Objektifleri görünce gerilen Ece Sükan'ın sıkıntılı hali objektife böyle yansıdı.
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