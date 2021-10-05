Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan gibi isimlerin yer aldığı dizi, Haziran ayından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. İşte, Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak?

BAHT OYUNU 15. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ada'nın boşanma davasını avukat Turgut devralır. Ada'nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada'yı Turgut'la beraber görünce Turgut'u Ada'nın ilk aşkı zanneder. Bora, Nergis ve Aslan'ı Turgut ile buluşturur ve Ada'nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.