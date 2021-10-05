06 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak?

Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021
ABONE OL
Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak?

Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının yeni dizileri arasında yer alan Baht Oyunu'nun final yapacağı iddiası hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz ve İdris Nebi Taşkan'ın başrollerinde yer aldığı dizi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak?

Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan gibi isimlerin yer aldığı dizi, Haziran ayından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. İşte, Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak?

BAHT OYUNU 15. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ada'nın boşanma davasını avukat Turgut devralır. Ada'nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada'yı Turgut'la beraber görünce Turgut'u Ada'nın ilk aşkı zanneder. Bora, Nergis ve Aslan'ı Turgut ile buluşturur ve Ada'nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Bora tüm müdahalelere rağmen Ada'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Bora'dan önce Ada'nın kapısını çalan Tuğçe ise Ada'ya Rüzgar'la beraber sakladığı sırrı çözdüğünü söyler. Tuğçe'nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora'nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırır.

BAHT OYUNU NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kanal D ekranlarında yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan "Baht Oyunu" dizisinin final yapacağı öğrenildi. Dizi, yeni sezonda dev bütçeli dizilerin yarışa dahil olması sebebiyle reytinglerde düşüş yaşamıştı. Bu nedenle dizinin 17. Bölümüyle final yapacağı iddia edildi. Konuya ilişkin kanaldan ya da yapım şirketinden henüz bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA