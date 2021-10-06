EDHO'da 7. sezon gelişmesi! 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Fragman çıktı mı?
Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir izleyici kitlesi oluşturan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni sezonu heyecanla bekleyen seyirciler, fragman ile birlikte yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Dizinin son bölümünde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu. Şimdi gözler yeni sezona çevrildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? 2021 EDHO 7. sezon tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hangi gün yayınlanacağını merak eden takipçileri, arama motoru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? 2021 EDHO 7. sezon tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
atv ekranlarında salı günlerine damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonun ekim ayı içerisinde başlayacağı öğrenildi. Ancak dizinin ayın kaçında başlayacağı henüz açıklanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
İşte EDHO'nun sezon açılış tarihleri:
1. szon ilk bölümü 8 Eylül 2015 Salı
2. sezon ilk bölümü 20 Eylül 2016 Salı
3. sezon ilk bölümü 19 Eylül 2017 Salı
4. sezon ilk bölümü 25 Eylül 2018 Salı
5. sezon ilk bölümü 24 Eylül 2019 Salı
6. sezon ilk bölümü 6 Ekim 2020 Salı
7. sezon ilk bölümü Ekim 2021
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.
EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur. Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir.
Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman yeni Turgut Alp kimdir? Kuruluş Osman Turgut Bey Rüzgar Aksoy kim?
- Kuruluş Osman Laskaris kimdir? Kuruluş Osman Rogatus Laskaris tarihte var mı?
- Kuruluş Osman Mikhael Kosses kimdir? Kuruluş Osman Kosses tarihte var mı? Kosses Serhat Kılıç kimdir?
- EDHO'da 7. sezon gelişmesi! 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Fragman çıktı mı?
- Nihan Ünsal kimdir? Burak Sergen eşi Nihan Ünsal kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Musluklar açıldı, 2022 yılı zam yılı olacak! Emekliye para yağmuru geliyor! İkramiye hariç en düşük 4.723 TL olabilir!
- Sahip olduğunuz avantajları kaçırmayın! SGK'dan talep ederek toplu para alabilirsiniz! Başvuru şartları...
- Evlenmeyi geciktirenlere kötü haber! Evlilikle emeklilik yolu açılıyor! SGK harekete geçti!
- Milli maç ne zaman, hangi kanalda? 2021 Türkiye Norveç maçı hangi gün, nerede oynanacak?
- Magnum çekilişi ne zaman? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Kazananlar...
- Fiyatlar arşa çıkabilir! Araç almanın zamanı geldi de geçiyor! Sıfır araç fiyatları düşecek mi?
- ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? ALES/3 başvuru kılavuzu 2021! ALES başvurusu nasıl yapılır?