‘Adımı çaldın’ davasında ikinci perde! İki Gökçe Kırgız mahkemede karşı karşıya geldi
Gökçe Kırgız, 2006 yılında çıkardığı ‘Kalbime Gömerim' şarkısıyla dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Asıl ismi Merve Doğan olan şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'in, Gökçe Kırgız’ın ismini almasının ardından ikili arasında ‘ismimi çaldın’ davası başladı. İki Gökçe Kırgız, mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. İşte iki Gökçe Kırgız'ın isim savaşının görüldüğü davanın ayrıntıları...
Marka haline getirdiği adını kötü şekilde kullanarak itibar kaybına uğradığını iddia eden Gökçe Kırgız, Fikri Sınai Haklar Hukuk mahkemesinde adından haksız kazanç elde edildiğini iddia ederek tazminat talebinde bulunmuştu. Gökçe Kırgız, 2006 yılında söylediği ''Kalbime Gömerim" adlı şarkısıyla bir dönemin fenomen olmuştu. Fenomen şarkıcı adının patentini almıştı.
DAVA AÇMIŞTI
Asıl adı Merve Doğan olan ve 2006'da sahne almaya başlayan Merve Doğan, 2013 yılında isim ve soyadı değişikliğine giderek resmi olarak Gökçe Kırgız adını almıştı. İnternet fenomeni Gökçe Kırgız bunun üzerine İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne adının kötüye kullanılarak markasına zarar verdiği gerekçesiyle dava açmıştı.
İLK KEZ YÜZYÜZE
Fenomen Gökçe Kırgız dava dilekçesinde, 'Gökçe Kırgız' isimli markayı kendisinin yarattığını ve başkası tarafından kullanılarak popülerlik sağlandığını, markanın kötü şekilde kullanılması ve itibar kaybı oluşması nedeniyle tazminat talebinde bulunuldu. Maddi olarak 250 bin TL talep eden Gökçe Kırgız ayrıca yıllarca kendi adıyla sahne alarak haksız kazanç ettiğini ve maddi tazminatın bunun doğrultusunda hesap edilmesini talep ederek Gökçe Kırgız'ın yazılı olarak kendisinden özür dilemesini istemişti.
Davanın ikinci duruşması İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya iki Gökçe Kırgız da katılım sağladı. İkili ilk kez mahkeme salonunda yüz yüze geldi. Duruşmada tanık sıfatında yer alan Emre Altıner dinlendi.
TANIK DİNLENDİ
Emre Altıner, "2006 yılında bir arkadaşım bana asıl Gökçe Kırgız'ın şarkısını attı. Şarkıyı beğendiğim için gitarımla eşlik ettim. Son haliyle şarkı yayınlandı. Gökçe Kırgız da bana bu halini beğendiğini ve görüşmek istediğini söyledi. 2007 yılında birlikte sahne almaya başladık. 2009 yılı gibi Gökçe müzikten uzaklaşarak iç dünyasına dönme kararı almıştı" dedi.
Hasan Doğan isimli kişinin de Gökçe Kırgız'a şarkının kendisinin olduğu iddiasında bulunarak dava açtığını belirten Altıner, "Gökçe bu olay nedeniyle üzüldü ve iç dünyasına döndü. Yollarımız ayırdığımızda müziğe nadirde olsa devam etti. 2 sene önce Gökçe'yi aradım be müziğe dönmesini teklifin ettim ve bir şarkı çıkardık. Gökçe 2012 yılı gibi telefonda en çok dinlenen ve indirilen ödülünü almıştı'' dedi.
MARKA PATENT DAVASI
Dava tanıkların dinlenmesine devam edilmesi için ertelendi. Duruşma çıkışında açıklama yapan davacı Gökçe Kırgız, ''İsmimin marka patentini almıştım. Marka patent davasından çıkıyorum.'' dedi.
İTİRAZ ETSEYDİ
Davalı Gökçe Kırgız ise '' Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. 2012 yılında adımı ve soyadımı değiştirdim. 1 yıl içinde itiraz süreci vardı. Hanımefendini bilgisi vardı itiraz edebilirdi. Böyle bir davayla karşılaşacağımı düşünmüyordum.'' Açıklamasında bulunarak adliyeden ayrıldı.
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