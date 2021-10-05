Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Merve Terim kaç aylık hamileydi, kiminle evli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile karnındaki bebeğini kaybettiğini açıkladı. İşte, Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Merve Terim kaç aylık hamileydi, kiminle evli? İşte biyografisi...

Merve Terim, Instagram hesabından şu açıklamaları yaptı:

Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi.

Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu malesef güzel bitmedi.

Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.

Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi.

Belki de bu yola ciktigim icin deli oldugumu dusunen herkes hakliydi...

Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var.