05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Merve Terim kaç aylık hamileydi, kiminle evli? İşte biyografisi...

Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Merve Terim kaç aylık hamileydi, kiminle evli? İşte biyografisi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021
ABONE OL
Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Merve Terim kaç aylık hamileydi, kiminle evli? İşte biyografisi...

Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Merve Terim, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile karnındaki bebeğini kaybettiğini duyurdu. Açıklama sonrasında Merve Terim hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Merve Terim kaç aylık hamileydi, kiminle evli? İşte biyografisi...

Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Merve Terim kaç aylık hamileydi, kiminle evli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile karnındaki bebeğini kaybettiğini açıkladı. İşte, Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Merve Terim kaç aylık hamileydi, kiminle evli? İşte biyografisi...

Merve Terim, Instagram hesabından şu açıklamaları yaptı:

Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi.

Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu malesef güzel bitmedi.

Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.

Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi.

Belki de bu yola ciktigim icin deli oldugumu dusunen herkes hakliydi...

Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var.

Fiziken ve ruhen cok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var.

Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Guzel gunlerde bulusmak dilegiyle... seni goremesekte cok sevdik oglum, baska bir hayatta bulusuruz elbet...

MERVE TERİM KİMDİR?

Merve Terim Çetin, 22 Mart 1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Üniversite eğitimini Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri'nde aldı. 2008 yılında New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Bir çocuk psikiyatristinin yanında staj yapmanın yani sıra üniversitedeki çocuk psikolojisi dersinde profesör asistanlığı yapmaya devam etti. 2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalışıp, daha sonra 2 yıl boyunca Acıbadem Hastanesi'nde çalışmaya devam etti.

Ardından Woodsview Anaokulu'nda müdür/psikolog olarak görev aldı. Çocuk sahibi olacağını öğrendiği anda görevini bıraktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA