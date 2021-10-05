Kanal D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programına ilişkin idari yaptırım kararı! RTÜK'ten son dakika açıklaması
Kanal D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programında yaşanan skandal olaya yönelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan açıklama geldi. Uslu, yayın hakkında idari yaptırım kararı alındığını duyurdu. Programa katılan Adnan Bey eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını söylerken çocuklarının da babasından olduğunu belirtmişti.
Kanal D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programında yapılan skandal yayın hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
İDARİ YAPTIRIM KARARI ALINDI
Uslu "Bu yayına ilişkin 6112 sayılı Kanunun Yayın ilkeleri başlıklı 8. maddesinin (f) bendinde yer alan "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ilkesinin ihlali nedeni ile idari yaptırım kararı alınmıştır." ifadelerini kullandı.
BABAM İLE KARIM 20 YILDIR BERABERLER
Kanal D ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan Ece Üner ile Susma programında akıllara durgunluk veren bir konu ele alınmıştı. Programa katılan 5 çocuğu olduğunu ifade eden Adnan Bey, eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını söylerken çocuklarının da babasından olduğunu belirtti.
GECE LAVABOYA GİTTİM...
Adnan isimli şahıs programda "Ben şüphelenmedim. Babam geçen sene bu zamanlarda evime misafir olarak gelmişti. Yemekleri yedik, çay içtik, sonra saat 12'den sonra yatmaya gittik. Eşimle çocuklarım aynı odada yatıyordu. Ben salonda yatıyordum. Babam da misafir odasında yatıyordu. Gece 02.00 saatlerinde lavaboya gittim ve baktım onların odasında ışık yanıyor. Babam eşimin odasına gitmiş, çocukların yanında." açıklamaları yaptı.
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