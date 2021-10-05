EDHO bugün var mı? 5 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı yok mu?

EDHO bugün var mı? 5 Ekim EDHO bu akşam var mı yok mu? ATV ekranlarının nefes kesen dizisi EDHO, her Salı akşamı heyecan fırtınası yeni bölümleriyle dikkat çekiyordu. Dizinin yeni sezonunun ekranlara bomba gibi dönmesi bekleniyor. Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO dizisinin ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; EDHO bugün var mı yok mu?