EDHO bugün var mı? 5 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı yok mu?
EDHO bu akşam var mı yok mu? 5 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bugün var mı? ATV ekranlarında her Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin yeni sezonunda birbirinden sürpriz gelişmeler yaşanacak. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonları için geri sayım sürüyor. Peki; 5 Ekim EDHO bugün var mı? İşte detaylar!
EDHO bugün var mı? 5 Ekim EDHO bu akşam var mı yok mu? ATV ekranlarının nefes kesen dizisi EDHO, her Salı akşamı heyecan fırtınası yeni bölümleriyle dikkat çekiyordu. Dizinin yeni sezonunun ekranlara bomba gibi dönmesi bekleniyor. Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO dizisinin ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; EDHO bugün var mı yok mu?
EDHO BUGÜN VAR MI?
Sezon finalinin üstünden yaklaşık 3 ay geçen EDHO'nun yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. EDHO'nun yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.
ATV'DE BU AKŞAM HANGİ YAPIMLAR VAR?
ATV ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan EDHO'nun yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. 5 Ekim'de saat 20:00'de Çakallarla Dans 4 filmi televizyonda yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI 5 EKİM
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 4
22:20 Bir Zamanlar Çukurova
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- EDHO bugün var mı? 5 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı yok mu?
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