Diletta Leotta’yı çabuk unuttu! Can Yaman’dan aşk paylaşımı

Kimileri oyuncunun yeni reklam peşinde olduğunu söylerken kimileri de İtalyan güzelin kalbini Can Yaman'a kaptırdığı yorumunu yaptı.

Diletta Leotta ile fotoğraflarını Instagram sayfasından silmeyen Yaman'ın İtalya'nın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Francesca Chillemi ile adının aşk dedikodusuna karışması yabancı basında da haber oldu.