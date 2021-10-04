04 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Squid Game ikinci sezon ne zaman? Squid Game dizisinde kimsenin görmediği detaylar! Telefon numarası ve duvar...

Squid Game ikinci sezon ne zaman? Squid Game dizisinde kimsenin görmediği detaylar! Telefon numarası ve duvar...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
ABONE OL
Squid Game ikinci sezon ne zaman? Squid Game dizisinde kimsenin görmediği detaylar! Telefon numarası ve duvar...

Son zamanlarda sosyal medyada gündem olan ve dünyanın ilgisini çeken Netflix dizisi Squid Game büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle gençler tarafından ilgiyle takip edilen dizideki ufak ama ilgi çekici detaylar da sosyal medyada gündem oldu. Dizideki kişilere verilen kartın arkasındaki numaraya ilişkin gerçek öğrenenleri şoke etti. İşte Squid Game gerçekleri... Squid Game duvarlarındaki detay ne? Squid Game'deki telefon numarası gerçek mi? Squid Game ikinci sezon gelecek mi? İkinci sezon Squid Game tarihi...

Son zamanlarda sosyal medyada gündem olan ve hakkında çok sayıda paylaşım yapılan Squid Game dizisi ilk olarak 2019 da Netflix tarafından açıklanmıştı.

Dizi o dönemde Round Six olarak adlandırılmıştı. Dizinin yazarı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, 2008'de dizinin senaryosu üzerinde çalışmaya başladı ve ilk taslağını 2009 yılında tamamladı.

OYUNDA BÜYÜK İPUCU

Yazar ve yönetmenin ilk iki bölümü tek başına yazması yaklaşık altı ay sürürken Dong-hyuk asıl hedefi ise daha uzun metrajlı bir film tasarlamaktı. Dizinin başlangıcında yataklarla kaplı olan yurt duvarlarındaki çizimler, oyuncuların hangi oyunları oynayacaklarına yönelik büyük bir ipucuydu.

600

BEBEK GERÇEKTEN VAR

Yine dizinin başında yer alan ve görenlerin ürktüğü bebek aslında gerçek. Bebek Seul'e üç saatlik bir kırsal bölgede Jincheon bölgesinde yer alıyor. Dizide bir anda ünlenen bebek çekimler için ödünç alındı ve sonrasında çekimler sonrasında iade edildi.

TELEFON NUMARASI GÜNDE 4000 ÇAĞRI ALIYOR

Yarışmacıların gizemli kartvizitlerdeki sekiz haneli numarayı arayarak oyuna dahil oldukları telefon numarası da gerçek bir telefon numarası olarak biliniyor. Bu numaranın günde yaklaşık 4.000 arama aldığı iddia ediliyor.

DİZİNİN İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN?

Dokuz bölümden oluşan ve 17 Eylül'de yayınlanan dizi, Netflix'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi 10 dizi listesinde 1 numaraya ulaşan ilk Kore draması.

Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonunu çekmeyi düşünmeden önce daha fazla film yapmayı düşünmek istediğini söyledi.

İNTERNET TRAFİĞİ YÜZÜNDEN DAVALIK OLDU

Güney Koreli bir internet servis sağlayıcısı olan SK Broadband, Squid Game'in ülkedeki popülaritesi sayesinde artan online trafik nedeniyle Netflix'e dava açtı. Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, Netflix'in popüler dizisi Squid Game yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masraflarını karşılamasını istedi.

SQUİD GAME KONUSU NE?

Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atıyorlar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA