Squid Game ikinci sezon ne zaman? Squid Game dizisinde kimsenin görmediği detaylar! Telefon numarası ve duvar...
Son zamanlarda sosyal medyada gündem olan ve dünyanın ilgisini çeken Netflix dizisi Squid Game büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle gençler tarafından ilgiyle takip edilen dizideki ufak ama ilgi çekici detaylar da sosyal medyada gündem oldu. Dizideki kişilere verilen kartın arkasındaki numaraya ilişkin gerçek öğrenenleri şoke etti. İşte Squid Game gerçekleri... Squid Game duvarlarındaki detay ne? Squid Game'deki telefon numarası gerçek mi? Squid Game ikinci sezon gelecek mi? İkinci sezon Squid Game tarihi...
Son zamanlarda sosyal medyada gündem olan ve hakkında çok sayıda paylaşım yapılan Squid Game dizisi ilk olarak 2019 da Netflix tarafından açıklanmıştı.
Dizi o dönemde Round Six olarak adlandırılmıştı. Dizinin yazarı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, 2008'de dizinin senaryosu üzerinde çalışmaya başladı ve ilk taslağını 2009 yılında tamamladı.
OYUNDA BÜYÜK İPUCU
Yazar ve yönetmenin ilk iki bölümü tek başına yazması yaklaşık altı ay sürürken Dong-hyuk asıl hedefi ise daha uzun metrajlı bir film tasarlamaktı. Dizinin başlangıcında yataklarla kaplı olan yurt duvarlarındaki çizimler, oyuncuların hangi oyunları oynayacaklarına yönelik büyük bir ipucuydu.
TELEFON NUMARASI GÜNDE 4000 ÇAĞRI ALIYOR
Yarışmacıların gizemli kartvizitlerdeki sekiz haneli numarayı arayarak oyuna dahil oldukları telefon numarası da gerçek bir telefon numarası olarak biliniyor. Bu numaranın günde yaklaşık 4.000 arama aldığı iddia ediliyor.
DİZİNİN İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN?
Dokuz bölümden oluşan ve 17 Eylül'de yayınlanan dizi, Netflix'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi 10 dizi listesinde 1 numaraya ulaşan ilk Kore draması.
Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonunu çekmeyi düşünmeden önce daha fazla film yapmayı düşünmek istediğini söyledi.
İNTERNET TRAFİĞİ YÜZÜNDEN DAVALIK OLDU
Güney Koreli bir internet servis sağlayıcısı olan SK Broadband, Squid Game'in ülkedeki popülaritesi sayesinde artan online trafik nedeniyle Netflix'e dava açtı. Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, Netflix'in popüler dizisi Squid Game yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masraflarını karşılamasını istedi.
SQUİD GAME KONUSU NE?
Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atıyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MPİ bilet sorgulama: 4 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 68 milyon TL...
- SGK'ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...
- 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika? 3600 ek gösterge son durum nedir, çıkacak mı?
- Kredi faiz oranları güncellendi! Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
- Bursluluk parası ne zaman yatacak? Ekim ayı ilk bursluluk İOKBS parası hangi tarihte yatacak?
- Altında yeni zirveler görülecek! Uzmanların altın yorumu yatırımcıyı heyecanlandırdı! Gram, çeyrek altın fiyatları...
- 3.200 TL verilecek! İBB burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
- BİM marketlerden indirim müjdesi! 5 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü itibariyle...
- Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Voleybol maçı Eczacıbaşı Vakıfbank hangi kanalda?
- Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi hangi illerde uygulanacak?
- 45-46-47-48 yaşında emekli olunuyor mu? Emekli yaşını düşürme yolları! Bunu yaparsanız daha erken olabilirsiniz…
- TOKİ'den 19 şehre müjde! Vergisiz satışa çıkıyor! Başvurular ne zaman? İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla...