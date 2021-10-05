Fikret Erkoç kimdir, kaç yaşındaydı? Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç neden öldü?
Bülent Ersoy’un babası olarak tanınan Fikret Erkoç kimdir, kaç yaşındaydı? Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç neden öldü? Ünlü sanatçı Bülent Ersoy acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından Erkoç’un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Erkoç geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.
Fikret Erkoç kimdir, kaç yaşındaydı? Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç neden öldü? Fikret Erkoç'un kim olduğu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Acı haberi ünlü sanatçı Bülent Ersoy duyurdu. Ünlü sanatçının babası geçtiğimiz günlerde yere düşerek kalça kemiğini kırmıştı.
FİKRET ERKOÇ KİMDİR?
Baba Fikrat Erkoç evladı Bülent Ersoy'u 15 yıl önce Maksim'de de objektiflerden uzakta izliyordu. Yıllar sonra ilk kez fotoğrafı çekilen Erkoç, daha önce de kızı Ersoy'u ziyaret amaçlı gittiği Popstar yarışma programı çıkışı bir Magazin programı tarafından görüntülenmişti.
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz yaptığı bir röportajda boşandığı eşi Fikret Erkoç için "Evlendiğimizde Fikret o zamanın ünlü bir futbolcusuydu. GS'da oynayan, 50'lerin fırtına isimlerinden olan arkadaşı Bülent Eken nedeniyle oğlumuza onun adını verdi. Bülent'in de futbolcu olmasını istiyordu. Fikret'in işleri bozulunca eski işime, bankaya girdim. Bülent bu yüzden babasına küstü" demişti.
TALİHSİZ KAZA GEÇİRMİŞTİ
Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, evinde olduğu sırada talihsiz bir kaza geçirmişti. Fikret Ersoy, yere düşerek kalça kemiğini kırmıştı.
Hemen hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un tedavi altına alındığı bilgisine ulaşılmıştı.
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