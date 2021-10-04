Oğuzhan Uğur’a İslamofobi ve ırkçılık soruşturması! Savcılığa ifade verdi

İFADE VERDİ

Oğuzhan Uğur, hakkında yapılan şikayet doğrultusunda bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifadesini verdi. Uğur ifadesin, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmeli için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amaçlımız olamadı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dedi.