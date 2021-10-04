Oğuzhan Uğur'a İslamofobi ve ırkçılık soruşturması! Savcılığa ifade verdi
Oğuzhan Uğur'un YouTube'da yaptığı programın yeni sezon fragmanındaki İslamofobi ve ırkçılık büyük tepki topladı. Tanıtımda yer alan sarıklı, cübbeli, silahlı ve sakallı karakterler nedeniyle soruşturma açıldı. Uğur, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade verdi.
YouTube'ta tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, programının yeni sezon fragmanı tartışmalara neden olmuştu. Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterilmişti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Tepkiler gelmeye devam ederken bir grup vatandaş İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Açıklamada bulunan Hasret Yıldırım, "Oğuzhan Uğur fragman üzerinden ırkçılık ve nefret söylemiyle İslam ile alay etmiştir. Biz bu yapılan fiili kınamak adına ırkçılık ve halkın bir kesimini alanen aşağılama suçlarında suç duyurusunda bulunacağız. Oğuzhan Uğur yaptığı açıklamada 'Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrünün üzerine daha büyük hata işlemiştir" demişti.
İFADE VERDİ
Oğuzhan Uğur, hakkında yapılan şikayet doğrultusunda bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifadesini verdi. Uğur ifadesin, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmeli için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amaçlımız olamadı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dedi.
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