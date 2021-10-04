Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? TRT 1’de Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yayınlanıyor mu?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yayınlanıyor mu? Geçtiğimiz sezon kısa sürede büyük beğeni kazanan yerli dizi Alparslan Büyük Selçuklu’nun ilk sezondaki ismi Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Dizinin başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen bulunuyor. Dizinin tanıtım fragmanlarının yayınlanmasıyla geri sayım başladı. Peki; Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı?
Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu'nun ne zaman yayınlanacağı merak edilen konulardan birisi oldu. TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezon büyük beğeni kazanan ve Uyanış Büyük Selçuklu ismiyle yayınlanan dizinin yeni sezonu için heyecan dorukta. Alparslan Büyük Selçuklu tanıtım fragmanları geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Peki; Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son fragmanda "Yakında başlayacak" açıklaması yer almıştı.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur.
İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?
Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir? Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir?
Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir? Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir.
Melikşah, Terken ile Tacülmülk'ün bu gizli planı karşısında nasıl bir karar alacaktır? Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.
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