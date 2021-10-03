Selçuk Ural kimdir, kaç yaşında? “Kıro” açıklaması yapan Selçuk Ural ne iş yapıyor?
Yaptığı açıklamayla gündeme oturan Selçuk Urla kimdir, kaç yaşında? Sosyal medyada konuşulan isimlerden birisi olan Selçuk Ural’ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Müzik piyasasında tanınan isimlerden birisi olan Selçuk Ural aynı zamanda sinemada da boy göstermişti. Selçuk Ural, Film Dünyasında da 70 yıllarında Türkan Şoray, Filiz Akın gibi sanatçılarla 4 adet film ve o günlerde çok moda olan birçok foto romanda oynadı. İşte; Selçuk Ural kimdir sorusunun cevabı!
Selçuk Ural kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Müzik dünyasında yaptığı açıklamayla gündeme gelen isimlerden birisi olan Selçuk Ural'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Aslen Malatyalı olan tam adı Abdulkadir Selçuk Ural, ünlü sinema oyuncusu Hakan Ural'ın da babasıdır. Selçuk Ural birçok albüme imza atarken, Yeşilçam filmlerinde de oynamıştır.
SELÇUK URAL KİMDİR?
Selçuk Ural kimdir, Selçuk Ural, 1945 de Bartın'da doğmuştur. Aslen Malatya'lıdır. Tam adı Abdulkadir Selçuk Ural'dır. Tapu Kadastro müfettişi olan babası Beşir Beyin il il dolaşması nedeniyle Bartın'da doğdu. Cihan adında kız kardeşi ve İlter adında abisi vardır. Annesi Fethiye Hanım'dır.
İlkokulu Samsun'da okudu, ortaokulu Ankara Bahçelievler'de ve liseyi de Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde okudu. Lise 2'den ayrılıp Ankara Devlet Konservatuvarında 2 yıl trombon bölümünde okumuştur. Ankara'da Yurdaer Doğulu, Alper Feyman'la sahneye çıktı. Adları 'Jüpiter Grubu'ydu. Yaz tatilinde İstanbul'a çalışmak için gelir ve Şerif Yüzbaşıoğlu orkestrasından teklif alır ve İstanbul'da çalışmaya başlar. Okul kaydını da İstanbul Belediye Konservatuarı Şan Bölümüne aldırır.
1964 -1965 yılları arasında, geceleri de Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrasıyla beraber 2 yıl, Hilton Rofta çalışır. Daha sonra bu orkestradan ayrılıp tek başına çalışmaya başlar. As Clup – Clup Suat – Batı Clup gibi İstanbul'un popüler gece kulüplerinde sahne hayatına başlar.
1967 yılında ilk 45'liğini, Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı İtalyanca "Centi Coemia" adlı bir şarkı ile plağa çeker ve aylarca liste başı kalır. Sezen Cumhur Önal'la 15'e yakın Türkçe sözlü 45'lik plak yaptı. 1967 yılında "Rüyamda Seni Gördüm Dün Gece" adlı şarkısı liste başı oldu.
1970 yılından sonra Fecri Ebcioğlu, Ülkü Aker, Fikret Şeneş, Baha Boduroğlu, Sezen Aksu ve Mustafa Alpagut ile çalıştı
1997 senesinde Şahin Özer Plakçılıktan bir nostanji albümü çıkarır. 2001 yılında ÜNİVERSAL PLAKÇILIK'la anlaşıp, 4 yıl süreyle bu şirkette prodüktör olarak çalışır. 2005 yılında bu şirket kapanınca kendi şirketini kurar Üniversal şirketinde (Şeyda, Venüs Kızlar, Muhsin) adında 3 çalışma yapar. 4 adette söz ve müzikleri kendine ait olmak üzere Masal Kasetini çıkartır. (Bobi Doby Zilli Kedi, Yunus Kardeşler, Jennifer Kardeşler ve Robot Robbix )
Bu güne kadar 3 uzun çalar (Rona Play ) 3 albüm ( Kaset CD ) 30 adet civarı 45'lik Plak yapmıştır. 1986 yılında Olimpya ( Yeanis) ve İlgiltere Zondra Albert Hal gibi çok ünlü konser salonlarında İsviçre Almanya gibi birçok yurtdışı konserleri vermiş olup Altın Kelebek gibi birçok ödül sahibidir.
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