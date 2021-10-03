Selçuk Ural kimdir, kaç yaşında? “Kıro” açıklaması yapan Selçuk Ural ne iş yapıyor?

1964 -1965 yılları arasında, geceleri de Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrasıyla beraber 2 yıl, Hilton Rofta çalışır. Daha sonra bu orkestradan ayrılıp tek başına çalışmaya başlar. As Clup – Clup Suat – Batı Clup gibi İstanbul'un popüler gece kulüplerinde sahne hayatına başlar.

1967 yılında ilk 45'liğini, Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı İtalyanca "Centi Coemia" adlı bir şarkı ile plağa çeker ve aylarca liste başı kalır. Sezen Cumhur Önal'la 15'e yakın Türkçe sözlü 45'lik plak yaptı. 1967 yılında "Rüyamda Seni Gördüm Dün Gece" adlı şarkısı liste başı oldu.

1970 yılından sonra Fecri Ebcioğlu, Ülkü Aker, Fikret Şeneş, Baha Boduroğlu, Sezen Aksu ve Mustafa Alpagut ile çalıştı

1997 senesinde Şahin Özer Plakçılıktan bir nostanji albümü çıkarır. 2001 yılında ÜNİVERSAL PLAKÇILIK'la anlaşıp, 4 yıl süreyle bu şirkette prodüktör olarak çalışır. 2005 yılında bu şirket kapanınca kendi şirketini kurar Üniversal şirketinde (Şeyda, Venüs Kızlar, Muhsin) adında 3 çalışma yapar. 4 adette söz ve müzikleri kendine ait olmak üzere Masal Kasetini çıkartır. (Bobi Doby Zilli Kedi, Yunus Kardeşler, Jennifer Kardeşler ve Robot Robbix )

Bu güne kadar 3 uzun çalar (Rona Play ) 3 albüm ( Kaset CD ) 30 adet civarı 45'lik Plak yapmıştır. 1986 yılında Olimpya ( Yeanis) ve İlgiltere Zondra Albert Hal gibi çok ünlü konser salonlarında İsviçre Almanya gibi birçok yurtdışı konserleri vermiş olup Altın Kelebek gibi birçok ödül sahibidir.