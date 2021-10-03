Heyecan dorukta! ATV dizisi EDHO ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon başlıyor mu?

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda;''Firar eden Alpaslan sizce yakalanacak mı? Bulut ile kasırga Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. Sezonuyla yakında ATV'de'' mesajı paylaşılmış ve izleyenlere final sahnesinden yola çıkarak Alparslan sorusu sorulmuştu. Eylül ayında gönderilen bu tweette ayrı yeni sezonun yakın zamanda ekranlara geleceği notu da paylaşıldı.

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Namlunun ucunda bu sefer Yaman Korkmaz ve ailesi vardır. Hamdi Korkmaz ve ailesi Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelmiştir ve bu defa büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.