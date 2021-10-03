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Heyecan dorukta! ATV dizisi EDHO ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon başlıyor mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2021
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Heyecan dorukta! ATV dizisi EDHO ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon başlıyor mu?

ATV ekranlarının bir klasik haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) merakla bekleniyor. Dizilerin yeni sezonlarının başlamasıyla birlikte gözler EDHO 7. yeni sezona çevrildi. Sevilen dizide heyecan hiç düşmeden kaldığı yerden devam edecek. Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı EDHO ne zaman başlıyor sorusuna da yanıt aranıyor. EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

EDHO ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon ne zaman? ATV'nin her Salı akşamı yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Her bölümü merakla takip edilen dizinin yeni sezonunda sürpriz gelişmeler izleyenleri bekliyor. Peki; EDHO ne zaman başlıyor?

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda 7. Sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl dizinin yeni bölümleri ekim ayında yayınlanmaya başlanmıştı.

EDHO 7. yeni sezon için tarih bilgisi henüz verilmedi. Ancak birkaç hafta içerisinde dizinin yayınlanması bekleniyor.

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda;''Firar eden Alpaslan sizce yakalanacak mı? Bulut ile kasırga Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. Sezonuyla yakında ATV'de'' mesajı paylaşılmış ve izleyenlere final sahnesinden yola çıkarak Alparslan sorusu sorulmuştu. Eylül ayında gönderilen bu tweette ayrı yeni sezonun yakın zamanda ekranlara geleceği notu da paylaşıldı.

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Namlunun ucunda bu sefer Yaman Korkmaz ve ailesi vardır. Hamdi Korkmaz ve ailesi Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelmiştir ve bu defa büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında büyük şok etkisi yaratır fakat Savaş ve ekibinde bu ölüm zafer sarhoşluğu yaratır. Hızır Çakırbeyli ise verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübelidir ve kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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