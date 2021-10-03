Kuruluş Osman’ın yeni sezon afişi yayınlandı! Hasret sona eriyor zirvenin sahibi tekrar ekranda!
Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu ekibi ile 6 Ekim Çarşamba akşamı yenisezona başlayacak atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’ın üçüncü sezon afişi çıktı. Yeni sezon afişi yayınlandığı andan bu yana sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Yeni sezon fragmanları ile oldukça ilgi toplayan ve tıklanma rekorları kıran 'Kuruluş Osman', üçüncü sezon afişiyle de sevenlerini hayran bıraktı.
Afişte Osman Bey'in yanında Malhun Hatun ve Bala Hatun; dizinin yeni karakterleri Turgut Bey, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari Kosses ve İnegöl Tekfuru Nikola bulundu.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteri ile Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, 6 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de atv ekranında üçüncü sezonuna başlıyor!