Mehmet Ali Erbil'in "Bir zamanlar aşk yaşadık" iddialarına Emel Sayın'dan cevap
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in "Bir zamanlar aşk yaşadık" iddiasını ortaya attığı Emel Sayın'dan cevap geldi. Sayın " Son zamanlarda tuhaf açıklamalar yapıyor." dedi.
Başından geçen zor günleri ardında bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.
Geçen günlerde aşk hayatından söz eden Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın ile beraber yaşadığını söylemişti.
AŞK İDDİALARINA CEVAP
Bunun üzerine çıkan haberlere Emel Sayın'dan yanıt geldi. Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarına çok şaşırdığını dile getiren Sayın, şu ifadeleri kullandı:
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