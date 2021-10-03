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Mehmet Ali Erbil'in "Bir zamanlar aşk yaşadık" iddialarına Emel Sayın'dan cevap

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.10.2021
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Mehmet Ali Erbil’in Bir zamanlar aşk yaşadık iddialarına Emel Sayın’dan cevap

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in "Bir zamanlar aşk yaşadık" iddiasını ortaya attığı Emel Sayın'dan cevap geldi. Sayın " Son zamanlarda tuhaf açıklamalar yapıyor." dedi.

Başından geçen zor günleri ardında bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Geçen günlerde aşk hayatından söz eden Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın ile beraber yaşadığını söylemişti.

AŞK İDDİALARINA CEVAP

Bunun üzerine çıkan haberlere Emel Sayın'dan yanıt geldi. Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarına çok şaşırdığını dile getiren Sayın, şu ifadeleri kullandı:

" NE OLDU MEHMET ALİ'YE"

"Ne oldu Mehmet Ali'ye. Son zamanlarda tuhaf açıklamalar yapıyor. Önce onunla konuşayım ben. Ben izleyemedim, çıkan haberlerden takip ettim. Acaba espri mi yaptı?"

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